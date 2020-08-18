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Нечеловеческая жестокость: пытая нас, садисты в форме сломали 290 электрошокеров
Источник материала: Партизан
МВД Беларуси после протестов 9-11 августа решило отремонтировать 290 электрошокеров.
Заказчиком является Главное управление командующего Внутренними войсками МВД.
Аукцион объявлен 13 августа. На ремонт электрошокеров планируется потратить 16 240 рублей.
Подрядчик должен восстановить исправность и полный или близкий к полному ресурс изделий с заменой или восстановлением любых его составляющих (кроме элементов питания).
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МВД Беларуси после протестов 9-11 августа решило отремонтировать 290 электрошокеров.
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