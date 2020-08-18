Забастовки в Беларуси: что происходит на предприятиях

Рабочие устали и понимают важность остановки своих заводов для экономики. О начале забастовок многие предприятия (завод им. Козлова, БМЗ, ММЗ, БелАЗ, «Белкард», « Гродно Азот», «Химволокно», «Интеграл», МАЗ, МТЗ и др.) заявили 14 августа, большинство к ним присоединилось на следующий день. Пик протестов пришелся на 16 августа, когда рабочие МТЗ выдвинулись за пределы завода, и 17 августа во время встречи Лукашенко с рабочими на МТЗ и МАЗе.





Что сегодня происходит на предприятиях?





«Беларуськалий». Говорить о полной остановке предприятия нельзя, отгрузка идет. Но шатания коллектива уже негативно сказываются на работе, говорят в администрации. Если шахтеры законсервируют оборудование, оно выйдет из строя. Сейчас руководство ведет диалог с рабочими.





Все предприятия Бреста работают в штатном режиме, заявили в руководстве Брестского горисполкома.





Сахарные заводы в Жабинке и Городее вышли на забастовку, сообщает «Еврорадио».





МАЗ. Рабочих заставляют писать объяснительные записки о том, почему они ушли с завода 17 августа. Завод работает, коллектив находится на своих местах.





«МАПИД». Рабочие всех управлений предприятия заявили, что не признают выборы, требуют освобождения политических заключенных, прекращения жестокости силовиков. Коллектив практически в полном составе вышел из своего профсоюза. 18 августа свои требования протестующие передадут руководству. Срок их выполнения коллектив установил до пятницы, 21 августа. Если они не будут выполнены, «МАПИД» объявляет о начале бессрочной забастовки, сообщает «Еврорадио» . . Рабочие всех управлений предприятия заявили, что не признают выборы, требуют освобождения политических заключенных, прекращения жестокости силовиков. Коллектив практически в полном составе вышел из своего профсоюза. 18 августа свои требования протестующие передадут руководству. Срок их выполнения коллектив установил до пятницы, 21 августа. Если они не будут выполнены, «МАПИД» объявляет о начале бессрочной забастовки, сообщает





МТЗ. В администрации говорят, что работа завода не остановлена. Рабочие находятся на своих местах. Коллектив намерен провести переговоры с руководством завода в 11:00.





Завод им. Козлова. Предприятие функционирует, все рабочие на своих местах.





МЗКТ. Завод работает в штатном режиме.





БелАЗ. Руководство завода не дало ответа на требования рабочих. На повторный митинг 18 августа протестующих собирается гораздо меньше.





Белтелерадиокомпания. Протест коллектива, начавшийся 17 августа, продолжается, на улицу вышло около 250 человек.