Источник материала: Новости Волковыска

Светлана Тихановская в новом видеообращении поздравила с днем рождения своего мужа, который находится в белорусской тюрьме. Также она призвала протестующих сделать все, чтобы "жить в стране для жизни".

Тихановская напомнила, что ее мужа задержали в Гродно по обвинению в преступлении, которого он не совершал – по провокации спецслужб. Видеообращение она разместила на ютуб-канале своего мужа "Страна для жизни".

"Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система", – подчеркнула Тихановская.

По словам Тихановской, ее мужа облили грязью и подбросили ему деньги. Все для того, чтобы он не принимал участия в избирательной кампании. Она обвинила государственные СМИ во лжи в отношении Сергея Тихановского.

"Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор. Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят (в тюрьме ), но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", – добавила она.

Смотрите видеообращение Светланы Тихановской: