ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артур Удрис: «Я не знаю и не представляю, какая правда может обнажиться, если, дай Бог, власть сменится»

18.08.2020 15:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский волейболист Артур Удрис высказался о действиях силовиков.

– Что вы вообще думаете о происходящем в стране?

– Последние недели я очень плохо сплю. Меня все очень сильно волнует. Некоторые волейболисты думают по поводу новых команд на следующий сезон, но я попросил агента, чтобы он подождал с этими вопросами. Я не могу сейчас думать и говорить о волейболе. Все это мне кажется несущественным по сравнению с тем, что прямо сейчас происходит в Беларуси.

Я не знаю и не представляю, какая правда может обнажиться, если, дай Бог, власть сменится. У нас тут филиал гитлеровской Германии под носом, а мы об этом вообще не знали… Я не представляю, что власти творили до этого при такой безнаказанности и таком отсутствии гласности. И что сейчас продолжают творить на Окрестина. Несмотря на все заверения, людей до сих пор не отпустили, начинают кормить завтраками. Информация о том, что там происходит, поступает всякая. Говорят даже о куче трупов, но я надеюсь, что это не так, – сказал Удрис.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский волейболист Артур Удрис высказался о действиях силовиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ни одна машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний». Владимир Караник выступил с открытым письмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика