19 августа с 10 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с директором ПУ «Волковыскгаз» Андреем Викторовичем Сплендером.
Звонки принимаются по телефону 5-02-02.
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Директор горгаза проведет прямую линию
18.08.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
19 августа с 10 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с директором ПУ «Волковыскгаз» Андреем Викторовичем Сплендером.
Звонки принимаются по телефону 5-02-02.
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19 августа с 10 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с директором ПУ «Волковыскгаз» Андреем Викторовичем Сплендером. ...
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