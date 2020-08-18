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Архиепископ Кондрусевич обратился к Караеву
Источник материала: Партизан
18 августа глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру внутренних дел страны Юрию Караеву по делу о задержанных во время акций протеста,
Кондрусевич просит разрешить священникам посещать людей, задержанных после президентских выборов, чтобы оказать им необходимую помощь, особенно духовную.
Он также призывает главу МВД немедленно освободить всех задержанных.
Архиепископ просит министра лично принять его, "чтобы обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем".
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18 августа глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру внутренних дел страны Юрию Караеву по делу о задержанных во...
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