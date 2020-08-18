Архиепископ Кондрусевич обратился к Караеву









Кондрусевич просит разрешить священникам посещать людей, задержанных после президентских выборов, чтобы оказать им необходимую помощь, особенно духовную.





Он также призывает главу МВД немедленно освободить всех задержанных.





Архиепископ просит министра лично принять его, "чтобы обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем".











