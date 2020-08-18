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Архиепископ Кондрусевич обратился к Караеву

18.08.2020 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 августа глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру внутренних дел страны Юрию Караеву по делу о задержанных во время акций протеста, сообщает catholic.by.



Кондрусевич просит разрешить священникам посещать людей, задержанных после президентских выборов, чтобы оказать им необходимую помощь, особенно духовную.

Он также призывает главу МВД немедленно освободить всех задержанных.

Архиепископ просит министра лично принять его, "чтобы обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем". 
 
 
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18 августа глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру внутренних дел страны Юрию Караеву по делу о задержанных во...
 
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