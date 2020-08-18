«Если заводы будут по отдельности, то власти сгладят». Работники МТЗ берут отпуска, чтобы бастовать

Источник материала: Tut.by

Работники Тракторного завода сегодня снова встретились с администрацией предприятия. Работников интересовало, какие санкции будут применены к бастующим, а также как вернуть происходящее в правовое поле, чтобы никого не увольняли. Многие из бастующих сейчас намерены продолжить отстаивать свои права и точку зрения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На встрече присутствовала только часть работников, которые поддерживают забастовку. Судя по настрою и их словам, сдаваться они не собираются. Однако нарушать закон людям тоже не хочется.

— Все предприятия страны должны стать как один человек, — говорит один из присутствующих на встрече. — Если заводы будут по отдельности, то власти сгладят шероховатости. Люди выходят в Минске, люди выходят по всей стране, люди выходят в рабочее время, несмотря на то, что к ним применяют дисциплинарные взыскания.

Следующий работник, который вышел к микрофону, сказал, что на Тракторном заводе он работает больше 40 лет. Что даже в советское время, когда власть была очень сильной и людей расстреливали, завод останавливался. Люди выходили прямо к проходной и предъявляли властям свои требования, отстаивали интересы.

— И мы прежде всего как люди не можем остаться в стороне, — говорит мужчина. Дети, молодежь, люди среднего возраста пострадали от рук силовиков в дни мирных протестов.

А наш президент награждает их за безупречную службу. В такое время! Как мы можем пройти мимо этого?

— Людей сейчас волнует только одно: что происходит в нашей стране. А не экономические вопросы, социальные, что там крыша течет в цехе, — отметил следующий выступающий. — Это все отошло на второй план. Вопрос в другом. Вот вы (обратился к руководству предприятия. — Прим. авт.) нам утром объяснили все полностью относительно порядка подачи заявления на забастовку. Собрать представителей от каждого цеха, написать заявление, подать, потом его будут рассматривать — и, может быть, нам разрешат. Заявление о забастовке подается не позже чем за две недели до самой забастовки. Выдвигаются соответствующие требования, четко определяется, кто за что отвечает и прочее, и прочее. Только тогда это цивилизованная забастовка. Все остальное — это не забастовка. Но по законодательству, цивилизованная забастовка решает конфликт между нанимателем и работниками. У нас сейчас остро стоит политический вопрос. И под трудовое законодательство он не подпадает. Так какое нам нужно заявление написать на забастовку? Куда? Как? Объясните, пожалуйста.

Людей также волновал вопрос взысканий за то, что они бастуют.

— Нас предупредили, что сейчас за выходы грозят увольнения и дисциплинарные взыскания. Но люди все равно вышли, стоят перед вами. Скажите, какие конкретно взыскания ждут каждого из работников за невыход на работу в данной ситуации? — обратился работник к руководству.

— Какие санкции будут применены? 13, 14 и 17 числа все, кто оставлял рабочее место… Я взял на себя ответственность, что никто не будет уволен, никому не будет поставлен прогул, — сказал генеральный директор. — Но за эти дни мы платить ничего не будем. Сегодня, когда мы — администрация — вам четко объяснили по каждому пункту, как можно все реализовать и что сделать, вы имеете право выбора. Что касается выходов с завода, мы не можем так работать, как сегодня. Поэтому не навязывайте свое мнение, каждый отвечает за себя. Если кто-то хочет работать и оплатить коммунальные, электричество, надо ему дать право выбора. Если вы хотите идти бастовать — идите и бастуйте. Санкции будут согласно действующему законодательству. Если вы покинете рабочие места, это будет квалифицироваться как прогул или еще что-то.

Но один из работников сказал, что просто так их никто не уволит. «У нас есть обязанности, но и права. Почитайте внимательно договоры и должностные инструкции», обратился он к коллегам.

— Нам сейчас самое главное решить политический вопрос. Я знаю, что есть люди, которые и не голосовали за Александра Григорьевича, но они боятся выйти. Так пусть эти люди поставят свою подпись, сядут и не будут работать. Его нужно заставить уйти, а потом начнем реформацию. Это мы — народ. Мы — закон. Мы в праве его потом создать, изменить, — выступил еще один человек. — Чтобы вернуть это все в правовое поле, люди могут написать заявления на отпуск за свой счет. Вопрос: подпишут ли такому количеству людей данный документ?

— Я как директор беру этот вопрос на себя. Я еще раз призываю не навязывать свое мнение другим, не заниматься угрозами и сохранять оборудование, — сказал руководитель предприятия.

— Что мы решили, ребята? Массово пишем заявления и бастуем? — задал вопрос один из работников.

Толпа бодро закричала: «Да!».

— Если директор не против, если он говорит, что сам лично подпишет заявления людям за свой счет, пусть люди выражают свое мнение. Кто решил для себя, что идет до конца, пишем заявления на административные отпуска. И будем каждое утро собираться около завода и высказывать свою точку зрения, — продолжил он.

Еще один работник предложил пока часть работников, которые готовы протестовать две недели, подготовить документы для официальной забастовки. Чтобы к ней могли подключиться те, кто сейчас боится.

Работники завода рассказали нам, что пока не знают, сколько людей напишут заявления. Но сегодня планирует сделать это около ста человек.