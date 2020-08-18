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В столице Афганистана был совершен обстрел: есть пострадавшие, в том числе дети
Источник материала: ОНТ
Обстрел был совершен сегодня утром в столице Афганистана. В день, когда страна отмечает 101-ю годовщину своей независимости. В результате пострадало около 10 человек. В их числе – дети.
По словам очевидцев, ракеты попали по четырем районам Кабула. Вблизи посольств многих иностранных государств и штаб-квартиры НАТО. В МВД сообщили, что они были запущены из двух двигавшихся транспортных средств. Ни одна из активных на территории страны террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.
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Обстрел был совершен сегодня утром в столице Афганистана. В день, когда страна отмечает 101-ю годовщину своей независимости. В результате пострадало около 10 человек....
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