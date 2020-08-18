В прокуратуре Минской области изучено и направлено в суд Пуховичского района уголовное дело в отношении мужчины К., обвиняемого в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийство), которое он совершил 01.04.2020.

Одной из причин совершения данного особо тяжкого преступления явилось злоупотребление спиртными напитками как обвиняемым, так и потерпевшим, которые в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

В тот роковой день и обвиняемый, и потерпевший на работу не вышли, а оставшись дома в одном из населенных пунктов Пуховичского района, распивали спиртное. В ходе возникшего в процессе распития спиртных напитков конфликта К. нанес один удар ножом в область грудной клетки В., причинив последнему тяжкие телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Органом предварительного следствия действия К. квалифицированы по ч. 1 ст. 139 УК как умышленное противоправное лишение жизни другого человека, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ходе предварительного расследования злоумышленник свою вину в предъявленном обвинении признал частично.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Данный трагический случай в очередной раз подтверждает существующий постулат: «Рюмка малая – зло большое». У обвиняемого и погибшего до трагедии в действительности были нормальные отношения и, казалось, ничто не предвещало беду. Этого также могло не случиться, если бы оба вышли на работу, на которую они приехали из другого региона.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области Александр Мартинчик