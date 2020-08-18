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Неизвестные требовали деньги. Несколько разбойных нападений совершено в Минске за сутки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу несколько разбойных нападений совершено в Минске в последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это разбой. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых.
Владеющих какой-либо информацией просят обращаться в управление Следственного комитета по Минску.
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Новости Беларуси. Сразу несколько разбойных нападений совершено в Минске в последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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