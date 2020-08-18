﻿ Неизвестные требовали деньги. Несколько разбойных нападений совершено в Минске за сутки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные требовали деньги. Несколько разбойных нападений совершено в Минске за сутки

18.08.2020 15:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу несколько разбойных нападений совершено в Минске в последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные требовали деньги. Несколько разбойных нападений совершено в Минске за сутки

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:  
Вечером около 18 часов в помещение одной из букмекерских контор зашел неизвестный. Он потребовал передать ему деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница заведения выполнила его требование и передала ему полторы тысячи рублей, после чего мужчина скрылся с места происшествия.   

Разбойное нападение на магазин в Минске: требовали деньги, угрожая горлышком разбитой бутылки

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это разбой. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых.   

Неизвестные требовали деньги. Несколько разбойных нападений совершено в Минске за сутки

Владеющих какой-либо информацией просят обращаться в управление Следственного комитета по Минску.

Люди в материале: Екатерина Гарлинская

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сразу несколько разбойных нападений совершено в Минске в последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники стадиона «Брестский» завешивают баннерами заборы. Чтобы зрители не собирались у арены?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика