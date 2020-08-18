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"Сейчас мы тебя будем насиловать". 20-летняя Александра о пытках
Источник материала: Партизан
20-летнюю Александру задержали 10 августа, когда она возвращалась домой.
фото носит иллюстративный характер
Сначала омоновцы ее жестоко избили при задержании, затем в автозаке угрожали изнасилованием. А в тюрьме на Окрестина ее била женщина в черной форме, передает
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20-летнюю Александру задержали 10 августа, когда она возвращалась домой.
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