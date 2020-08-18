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"Сейчас мы тебя будем насиловать". 20-летняя Александра о пытках

18.08.2020 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20-летнюю Александру задержали 10 августа, когда она возвращалась домой.

"Сейчас мы тебя будем насиловать". 20-летняя Александра о пытках
фото носит иллюстративный характер
Сначала омоновцы ее жестоко избили при задержании, затем в автозаке угрожали изнасилованием. А в тюрьме на Окрестина ее била женщина в черной форме, передает Свабода.
 
 
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20-летнюю Александру задержали 10 августа, когда она возвращалась домой.
 
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