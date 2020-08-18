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Встреча с предпринимателями. Руководство горисполкома встретилось с предпринимателями и представителями бизнеса в Гродно

18.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Встреча с предпринимателями. Руководство горисполкома встретилось с предпринимателями и представителями бизнеса в ГродноГродно" width="599" height="363">

Приглашенные на встречу с руководством города предприниматели и бизнесмены согласились, что для спокойствия и нормальной работы предприятий и организаций важно наладить конструктивный диалог между властями и представителями трудовых коллективов.

 
Встреча с предпринимателями. Руководство горисполкома встретилось с предпринимателями и представителями бизнеса в Гродно
 

Руководство города отметило, что большинство требований общественности на сегодняшний день выполнено. В горисполкоме ситуацию обсуждают представители общественных активистов и местной власти, разрешено проводить мирные акции на площади Ленина. На митингах будет обеспечено дежурство бригады скорой помощи. На телеканале «Гродно Плюс» прошла прямая трансляция мирной акции, чтобы люди могли свободно следить за событиями. События и далее будут освещаться в прямом эфире.

Одним из главных триггеров эмоциональных волнений в обществе, по мнению пришедших, стали действия силовиков в отношении участников акций. Социальную напряженность в обществе можно снять, дав каждому такому случаю правовую оценку.

Встреча с предпринимателями. Руководство горисполкома встретилось с предпринимателями и представителями бизнеса в Гродно

Сегодня, как сообщил председатель горисполкома Мечислав Гой, все задержанные за участие в мирных акциях протеста отпущены, оплаченные неправомерные штрафы будут возвращены. Во время встречи стороны приняли решение оперативно создать телеграмм-канал, где люди смогут сообщить о своих родных, друзьях и знакомых.

По словам Мечислава Гоя, работникам всех предприятий и производств города, которые примут решение о забастовке, будет гарантировано такое право в соответствии с законом. «Фактов запугивания работников увольнением ни в коем случае быть не должно», – пообещал председатель горисполкома.
 
Встреча с предпринимателями. Руководство горисполкома встретилось с предпринимателями и представителями бизнеса в Гродно

Общественность также потребовала предать гласности результаты проверок по фактам злоупотребления в применении силы со стороны силовиков и привлечь виновных к ответственности. Выполнение остальных требований не в полномочиях местных исполнительных органов власти, подчеркнул мэр. Его попросили быть посредником, чтобы донести позицию митингующих выше.

Представители предпринимательской среды согласились, что диалог с местной властью должен быть, чтобы сохранить рабочие места и привычный уклад жизни горожан, не допустить серьезных экономических потрясений. Для этого важно доверие общественности. «Поднимите руки, кто готов потерять все, что имеет, или хотя бы половину в надежде на то, что потом вернется?» – прозвучал вопрос из зала. Остановка гигантов промышленности и градообразующих предприятий, частных предприятий, огромные убытки, которые за этим последуют, не сыграют на пользу экономике.


Встреча с предпринимателями. Руководство горисполкома встретилось с предпринимателями и представителями бизнеса в Гродно

Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ

 
Теги: Гродно
 
 
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