Встреча с предпринимателями. Руководство горисполкома встретилось с предпринимателями и представителями бизнеса в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Приглашенные на встречу с руководством города предприниматели и бизнесмены согласились, что для спокойствия и нормальной работы предприятий и организаций важно наладить конструктивный диалог между властями и представителями трудовых коллективов.





Руководство города отметило, что большинство требований общественности на сегодняшний день выполнено. В горисполкоме ситуацию обсуждают представители общественных активистов и местной власти, разрешено проводить мирные акции на площади Ленина . На митингах будет обеспечено дежурство бригады скорой помощи. На телеканале «Гродно Плюс» прошла прямая трансляция мирной акции, чтобы люди могли свободно следить за событиями. События и далее будут освещаться в прямом эфире.

Одним из главных триггеров эмоциональных волнений в обществе, по мнению пришедших, стали действия силовиков в отношении участников акций. Социальную напряженность в обществе можно снять, дав каждому такому случаю правовую оценку.





Сегодня, как сообщил председатель горисполкома Мечислав Гой, все задержанные за участие в мирных акциях протеста отпущены, оплаченные неправомерные штрафы будут возвращены. Во время встречи стороны приняли решение оперативно создать телеграмм-канал, где люди смогут сообщить о своих родных, друзьях и знакомых.

По словам Мечислава Гоя, работникам всех предприятий и производств города, которые примут решение о забастовке, будет гарантировано такое право в соответствии с законом. «Фактов запугивания работников увольнением ни в коем случае быть не должно», – пообещал председатель горисполкома.





Общественность также потребовала предать гласности результаты проверок по фактам злоупотребления в применении силы со стороны силовиков и привлечь виновных к ответственности. Выполнение остальных требований не в полномочиях местных исполнительных органов власти, подчеркнул мэр. Его попросили быть посредником, чтобы донести позицию митингующих выше.

Представители предпринимательской среды согласились, что диалог с местной властью должен быть, чтобы сохранить рабочие места и привычный уклад жизни горожан, не допустить серьезных экономических потрясений. Для этого важно доверие общественности. «Поднимите руки, кто готов потерять все, что имеет, или хотя бы половину в надежде на то, что потом вернется?» – прозвучал вопрос из зала. Остановка гигантов промышленности и градообразующих предприятий, частных предприятий, огромные убытки, которые за этим последуют, не сыграют на пользу экономике.







Анна РАДЮК Фото: Артем ТУРЛАЙ