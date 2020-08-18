|
Показательная сумма: семья погибшего в ДТП с Ефремовым назвала сумму компенсации. Это всего 1 рубль
Источник материала: Партизан
Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжилось заседание по уголовному делу о ДТП с Михаилом Ефремовым. Потерпевшие назвали сумму, которую хотят получить от артиста.
Как пишут российские СМИ.
Напомним, потерпевшими признаны дети погибшего Сергея Захарова и вдова. Старший сын Виталий запросил баснословную сумму компенсации – 6 миллионов 500 тысяч рублей.
А вот вдова и младший сын погибшего Валерий требуют символические деньги – только 1 рубль. Тем самым они хотят показать, что для них самое важное – справедливость.
"Грязные деньги нам не нужны. Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда", - завершил свою речь в суде Добровинский, цитирует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжилось заседание по уголовному делу о ДТП с Михаилом Ефремовым. Потерпевшие назвали сумму, которую хотят получить от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)