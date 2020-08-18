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Показательная сумма: семья погибшего в ДТП с Ефремовым назвала сумму компенсации. Это всего 1 рубль

18.08.2020 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжилось заседание по уголовному делу о ДТП с Михаилом Ефремовым. Потерпевшие назвали сумму, которую хотят получить от артиста.

Как пишут российские СМИ.

Напомним, потерпевшими признаны дети погибшего Сергея Захарова и вдова. Старший сын Виталий запросил баснословную сумму компенсации – 6 миллионов 500 тысяч рублей. 

А вот вдова и младший сын погибшего Валерий требуют символические деньги – только 1 рубль.  Тем самым они хотят показать, что для них самое важное – справедливость.
"Грязные деньги нам не нужны. Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда", - завершил свою речь в суде Добровинский, цитирует interfax.ru
 
 
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Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжилось заседание по уголовному делу о ДТП с Михаилом Ефремовым. Потерпевшие назвали сумму, которую хотят получить от...
 
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