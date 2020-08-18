﻿ Интернет-художники: О том, что сейчас происходит в Беларуси невозможно молчать!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интернет-художники: О том, что сейчас происходит в Беларуси невозможно молчать!

18.08.2020 21:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По всей стране проходят забастовки, а люди выходят из изоляторов после нескольких дней пребывания там в нечеловеческих условиях.

Интернет-художники: О том, что сейчас происходит в Беларуси невозможно молчать!
@minmayart


@venyason

В Беларуси начинается вторая неделя протестов после выборов кандидатов в президенты. По всей стране проходят забастовки, а люди выходят из изоляторов после нескольких дней пребывания там в нечеловеческих условиях. Но есть и еще одна сторона протестов — интернет-творчество.

Художники из Беларуси, России и Украины поделились своими артами в социальных сетях. Многие из этих картин вы увидите первый раз, а некоторые уже становятся узнаваемыми. TJ поговорил с авторами некоторых из них.

«Я русская, но это совсем не мешает мне всей душой переживать за судьбу прекрасного белорусского народа. Восхищаюсь их смелостью и стойкостью, тем, как они отвечают любовью на насилие и продолжают выходить на мирные акции протеста», — пишет иллюстратор-фрилансер Анастасия из Барнаула под своим постом.


@chuba_san

«Честно, представить не могу, каким нужно быть человеком, чтобы отдавать такие приказы, и каким — чтобы им следовать. Да мало того, что следовать, так ещё и упиваться этим, своей безнаказанностью, избивая женщин и детей. Думаю, что для этих товарищей отдельные котлы уже поставили на огонь. И один люкс — для поехавшего крышей дяди Саши», — пишет Саша Чубарь из Калининграда.



А этот арт из трех слайдов стал уже классикой в интернете. Художница Катя Штухалова, проживающая в Польше, рассказала о том, что хотела таким образом приободрить свою подругу из Беларуси, но не могла предположить, что картина станет настолько популярной.


KIRASSOM

А вот это арт художницы Киры из Санкт-Петербурга. С своем интервью она говорит, что активно репостит все новости от наших соседей, но помочь сейчас может только картиной, поэтому ловите вот такую суровую красотку.


Untitled Expression

«Многие здешние знают и видят, что я люблю военщину. У меня, более того, целый проект и будущий комикс, сосредоточенный на этом. Но я не люблю, когда жестокость и безнаказанность переходит все границы. Я люблю солдат как бравых и отважных ребят, которые спасают народ и помогают ему. Я надеюсь, что в скором времени все закончится и будет нормально. Пострадавших более не будет, а я буду знать, что моя мама дойдет домой пешком, а не на автозаке», — пишет Валерия Шефер.


@egor_golopolosov

«Все знают, что я совершенно аполитичный человек! Но о том, что сейчас происходит в Беларуси, невозможно молчать! Человек у власти совсем слетел с катушек и уже не различает, где реальность, а где его выдуманный мир», — пишет Егор Голополосов из Москвы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всей стране проходят забастовки, а люди выходят из изоляторов после нескольких дней пребывания там в нечеловеческих условиях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Володенков: «Думаю, что Лукашенко не устоит. Байдачный правильно сказал, что пора уже уйти, так сказать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика