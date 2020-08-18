Надзор за законностью решений. В связи с поступающими заявлениями граждан о возбуждении уголовных дел по фактам превышения власти сотрудниками правоохранительных органов разъяснения дала прокуратура области

Источник материала: Вороновская газета





Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, заявления, содержащие требования о возбуждении уголовных дел по вышеуказанным фактам, направляются в следственный комитет для принятия решений по существу. Прокуратура Гродненской области осуществляет надзор за законностью решений, принятых подразделениями Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области.

В соответствии с ныне действующим законодательством органы прокуратуры не осуществляют руководство предварительным следствием и не уполномочены на дачу непосредственных указаний следователям.

СК области находится свыше 100 заявлений и сообщений о превышении власти и должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при задержании граждан. Некоторые из них изначально поступали в прокуратуру и направлены по подследственности. В настоящее время в отделах и управлениинаходится свыше 100 заявлений и сообщений о превышении власти и должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при задержании граждан. Некоторые из них изначально поступали в прокуратуру и направлены по подследственности.

Следует отметить, что для принятия решений по заявлениям и сообщениям статьей 173 УПК установлены конкретные сроки. Длительность проверок напрямую зависит от количества мероприятий, направленных на достоверное установление обстоятельств произошедшего, а также различных экспертных исследований, в том числе касающихся степени тяжести и механизма образования телесных повреждений.

Принятые следователями по результатам проверок решения будут изучены прокурорами на предмет их законности и обоснованности в порядке надзора.

По делам об административных правонарушениях, связанных с участием граждан в несанкционированных мероприятиях, разъясняем, что в соответствии со статьей 109 Конституции РБ судебная власть в Республике Беларусь принадлежит исключительно судам.

Порядок обжалования не вступивших и вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях предусмотрен главой 12 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Исходя из положений норм указанной главы ПИКоАП, только вышестоящий суд по жалобе лица либо протесту прокурора может пересмотреть постановления по делу об административном правонарушении, вступившие в законную силу.

Независимо от наличия протеста вступившее в законную силу постановление суда по делу об административном правонарушении может быть пересмотрено председателем вышестоящего суда.

При этом жалоба либо протест должны быть поданы в течение 6 месяцев со дня вступления в силу постановления.

В органы прокуратуры области до настоящего времени жалобы лиц, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях, на постановления по делам об административных правонарушениях не поступали.

Наряду с этим, акцентируем внимание граждан, что в силу требований законодательства прокурор может только опротестовать вынесенное судом постановление, но не отменить его.

Служба информации прокуратуры области