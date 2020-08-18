﻿ Надзор за законностью решений. В связи с поступающими заявлениями граждан о возбуждении уголовных дел по фактам превышения власти сотрудниками правоохранительных органов разъяснения дала прокуратура области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надзор за законностью решений. В связи с поступающими заявлениями граждан о возбуждении уголовных дел по фактам превышения власти сотрудниками правоохранительных органов разъяснения дала прокуратура области

19.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Надзор за законностью решений. В связи с поступающими заявлениями граждан о возбуждении уголовных дел по фактам превышения власти сотрудниками правоохранительных органов разъяснения дала прокуратура области

Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, заявления, содержащие требования о возбуждении уголовных дел по  вышеуказанным фактам, направляются в следственный комитет для принятия решений по существу. Прокуратура Гродненской области осуществляет надзор за законностью решений, принятых подразделениями Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области.
 
В соответствии с ныне действующим законодательством органы прокуратуры не осуществляют руководство предварительным следствием и не уполномочены на дачу непосредственных указаний следователям.
 
В настоящее время в отделах и управлении СК области находится свыше 100 заявлений и сообщений о превышении власти и должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при задержании граждан. Некоторые из них изначально поступали в прокуратуру и направлены по подследственности. 
 

Следует отметить, что для принятия решений по заявлениям и сообщениям статьей 173 УПК установлены конкретные сроки. Длительность проверок напрямую зависит от количества мероприятий, направленных на достоверное установление обстоятельств произошедшего, а также различных экспертных исследований, в том числе касающихся степени тяжести и механизма образования телесных повреждений.  

Принятые следователями по результатам проверок решения будут изучены прокурорами на предмет их законности и обоснованности в порядке надзора.    

По делам об административных правонарушениях, связанных  с  участием граждан в несанкционированных мероприятиях, разъясняем, что  в соответствии со статьей 109 Конституции РБ судебная власть в Республике Беларусь принадлежит исключительно судам.

Порядок обжалования не вступивших и вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях предусмотрен главой 12 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Исходя из положений норм указанной главы ПИКоАП, только вышестоящий суд по жалобе лица либо протесту прокурора может пересмотреть постановления по делу об административном правонарушении, вступившие  в законную силу.

Независимо от наличия протеста вступившее в законную силу постановление суда по делу об административном правонарушении может быть пересмотрено председателем вышестоящего суда.
 

При этом жалоба  либо протест  должны быть поданы в течение 6 месяцев со дня вступления в силу постановления.

В органы прокуратуры области до настоящего времени жалобы лиц, участвовавших в несанкционированных массовых мероприятиях, на постановления по делам об административных правонарушениях не поступали.
 

Наряду с этим, акцентируем внимание граждан, что в силу требований законодательства прокурор может только опротестовать вынесенное судом  постановление, но не отменить его.

Служба информации прокуратуры области

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, заявления, содержащие требования о возбуждении уголовных дел по ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Интернет-художники: О том, что сейчас происходит в Беларуси невозможно молчать!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
19.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика