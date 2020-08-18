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Александр Лукашенко: «Это ещё даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую оценку оппозиционному штабу глава государства дал на совещании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент не скрывает озабоченности и по поводу внешнего давления на страну. Вызывает тревогу ситуация, которая складывается вдоль западных границ Беларуси. В процессы, которые происходят внутри белорусского общества, активно вмешиваются внешние силы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая часть нашего населения определенная. Она не то что не понимает, она делает это специально. Поэтому эта внешняя компонента, как военные говорят, вынуждает нас, учитывая это, действовать соответствующим образом. Прошу это иметь ввиду.
То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении.
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Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую оценку оппозиционному штабу глава государства дал на совещании...
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