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«Мы просто этим самым уничтожим свою страну». Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба

18.08.2020 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую оценку оппозиционному штабу глава государства дал на совещании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обсуждали на совещании и программу штаба, которая сегодня активно распространяется в интернете. Ее основа – список первоочередных мер до 2021 года: от разрыва договора о Союзном государстве, то есть фактически прекращения отношений с Россией, до выхода из интеграционных объединений, вступления в НАТО и тотальной белорусизации страны. Александр Лукашенко добавил, что подробный анализ всех пунктов оппозиционной программы будет представлен людям для обсуждения и осмысления.  

«Мы просто этим самым уничтожим свою страну». Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Например, выход из Союзного государства – это первый их пункт – Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет – у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен вам сказать, что ни в одной этой структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом и каждая страна имеет один голос. Но, тем не менее, выход из интеграционных структур.  

Введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. То есть устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями.  

Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос: а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор.  

«Мы просто этим самым уничтожим свою страну». Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба

Освобождение средств массовой информации от контроля со стороны государства и дальше передача этого контроля некоему координационному совету. То есть сегодня контроль государственный – это плохо, не может быть. А вот некий координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было. Так было в Украине и других странах, вы это знаете.  

Включение телеканалов – трансляцию на Беларусь – Латвии, Литвы, Польши и Украины. Они будут вещать нам. И запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев.  

Пятое. Выход из ОДКБ, закрытие российских военных баз. Я не понимаю: а чем угрожают нам военные базы? Это же не боевые подразделения, так? Чем они угрожают? Там работают наши люди. 90 % на этих базах работают наши люди, получают соответствующую заработную плату. Выход из ОДКБ… Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думаю, что дадут НАТОвцы? Никто ничего не даст.  

Далее. Развитие (притом широкое развитие) инфраструктуры пограничной на Западе, с Евросоюзом. При этом, как вы слышали, закрываем границу с Россией. Последствия нетрудно предугадать.  

«Мы просто этим самым уничтожим свою страну». Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба

Далее. Вводится «ползучий запрет» русского языка. В открытую не говорят, но «ползучий запрет» русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было. Мы договорились, что мы не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке, у нас и английский не запрещен. Никакой! Иди – китайский, английский – иди, изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую.  

Восстановление белорусской автокефальной церкви в противовес православной церкви Московского Патриархата. Знаете, мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что у нас никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве, и межнациональной. И получится: то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено.  

«Мы просто этим самым уничтожим свою страну». Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба

И самое главное – подача заявлений и членство в Европейском союзе и НАТО. Украина, бедолаги, демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад. Но никто их ни в НАТО, ни в Евросоюз не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну.  

Появилось вчера-позавчера в американских средствах массовой информации теория. И уже не теория, это практика создания «союза трехморья» – Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Беларусь есть. Нас уже туда включили.  

Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб

Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны – перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Ну, везде работают. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, средств массовой информации. Еще раз подчеркиваю: мы все это видим, мы не успокаиваемся. Просто еще раз хочу предупредить: остыньте. Потом второго раунда рыданий и показывания синяков в СМИ не будет.  

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Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую оценку оппозиционному штабу глава государства дал на совещании...
 
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