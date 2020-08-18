Лукашенко о штабе оппозиции: Это попытка захвата власти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание штаба оппозиции президент Беларуси Александр Лукашенко назвал попыткой захватить власть. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности. Глава государства высказался о ситуации, которая складывается внутри страны. Отметил, что за мирными процессами скрываются серьезные политические амбиции, передает «МИР 24».

«Мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы. Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», – сказал Лукашенко.

Оппозиционный штаб расписал свою программу на 10 лет вперед. Один из пунктов – это постепенный запрет русского языка. Восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата. И самое главное – выход из интеграционных объединений.

«Выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет – у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной этой структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос. Второе – предлагают ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией. И самое главное, подача заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. В Украине «демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад», но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну», – подчеркнул Лукашенко.

Президент уверен, что непростая ситуация сложилась и на западных границах Беларуси. Поэтому армия приведена в боевую готовность уже на этих рубежах. Также Лукашенко считает, что сейчас некоторые политики по поводу ситуации в Беларуси делают поспешные заявления.

Сегодня же состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Владимир Путин рассказал о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.