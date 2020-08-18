ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С дистанции не сойдут: в Минске на площади Независимости зажгли фонарики. Как прошли акции в других городах 18 сентября

19.08.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гродно на площади Ленина собралось около 15−20 тысяч человек. Это "народец", который продолжает протестовать и ставит под сомнение "элегантную" победу Лукашенко.


А в Гомеле, пишет tut.by колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами встретились с теми, кто был на митинге в поддержку Александра Лукашенко:


А вот долгожданной и прогнозированной президентом войны в Беларуси  на "межконфессиональной и на этой почве — межнациональной" не случилось. Это еще одна победа в копилку миролюбимых соотечественников.

Да будет счастье белорусам! 

видео news.tut.by
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на площади Ленина собралось около 15−20 тысяч человек. Это "народец", который продолжает протестовать и ставит под сомнение "элегантную" победу Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о штабе оппозиции: Это попытка захвата власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
19.08.2020
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика