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Головченко: даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор – это не должно смешиваться с работой экономики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, хотя на некоторых из них есть группы протестующих – заявил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава правительства считает, что «большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что проведение таких незаконных акций – это пагубный путь».
Любой простой – по техническим причинам либо по забастовочным – принесет прямые убытки экономике страны. Правительство призывает трудовые коллективы не расчищать своими же руками путь экономическим конкурентам. Премьер-министр прошелся по конкретным предприятиям и обрисовал нынешнюю ситуацию. Пока никаких последствий для экономики от протестов на предприятиях нет. Ни одно производство не остановлено, все работают в штатном режиме.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор – это не должно смешиваться с работой экономики. Потому что мы уже много раз об этом говорили: мы открытая экономика, мы должны работать на полных оборотах, иначе нас просто выкинут на обочину.
18 августа в правительстве посчитали убытки для каждого крупного предприятия в случае остановки работы. Цифры доведены до трудовых коллективов. Потери скажутся в том числе и на материальном положении сотрудников. Премьер-министр напомнил пункты Трудового кодекса и призвал всех сотрудников к сознательности.
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Головченко: даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор – это не должно смешиваться с работой экономики
Новости Беларуси. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, хотя на некоторых из них есть группы протестующих – заявил...
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