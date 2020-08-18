Чужая кровь - не водица! Как накажут садистов из МВД? Как это сделать и что им предъявить?

От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!”, — сказано в обращении сотрудников внутренних дел к обществу, опуликованном в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.













Но ведь раньше министр внутренних дел Юрий Караев признал, что во время акций протеста были ранены случайные люди! И даже извинился за это. А в своём обращении МВД фактически оправдывает допустивших это начальников и собственно садистов, участвовавших в избиениях. Как же так? И как поступить гражданам, которые вопреки всему хотят найти тех, кто ставил их на колени в автозаках и по несколько часов держал без движения в изоляторах?





рассказал один из минских адвокатов. Он не хочет, чтобы его инструкции воспринимались как пиар на крови — поэтому прости опубликовать их анонимно. Об этом Еврорадиоодин из минских адвокатов. Он не хочет, чтобы его инструкции воспринимались как пиар на крови — поэтому прости опубликовать их анонимно.









Для начала — пять вопросов, ответы на которые помогут понять, что происходило в Беларуси с 9 по 13 августа.

Вопрос №1. Верим ли мы многочисленным видеозаписям и сообщениям в СМИ о том, что на прошлой неделе в стране в отношении гражданского населения совершены, а впоследствии, граждан пытали на территориях ОВД?













Вопрос № 2. Верим ли мы в то, что одновременные акты жестокости в ходе митингов, а позже пытки на территориях ОВД были осуществлены по всей стране стихийно? Или же был отдан приказ на их выполнение?













Вопрос № 3. Если был отдан такой приказ, то кто в нашей стране мог его отдать?





Вопрос № 4. Совершило ли должностное лицо, отдавшее этот приказ, и те, кто этот приказ исполнили, преступление?





Вопрос № 5. Должны ли указанные лица быть привлечены за содеянное к уголовной ответственности?













Если ваш ответ на последний вопрос — да, и вы считаете себя потерпевшим, вы можете обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 128 Уголовного кодекса Беларуси.









Заявить об этом нужно в Следственный комитет или в Прокуратуру. Идти туда для этого не обязательно — заявление можно отправить по почте с обязательным уведомлением о получении.









Задержание на улице в Минске





Позже следователь вызовет вас для дачи показаний. Чтобы снова не оставаться один на один с системой, прийти можно с адвокатом.













Что за статья 128 УК?

Она о преступлениях против безопасности человечества. В частности, это пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с политическими убеждениями гражданского населения. Санкции по этой статье — лишение свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.













Согласно примечанию к данной статье под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия.





В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают вследствие применения мер процессуального или иного законного принуждения.



