"Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами". Военные задержали президента и премьера в Мали

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности.





Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.





Аресту предшествовал мятеж военных на базе Кати и задержание нескольких высокопоставленных гражданских и военных руководителей, сообщает Reuters. По информации Financial Afrik, среди них есть председатель парламента Мусса Тимбине.





Как пишет издание Jeune Afrique, в день ареста Кейта находился в своей резиденции в Бамако вместе с Сиссе и своим сыном, депутатом Каримой Кейте.





Днем к резиденции пришла группа демонстрантов, требовавшая отставки президента, после чего правительство призвало оппозиционные силы к «разуму и патриотизму» и заявило, что готово к диалогу. Через несколько часов президента и премьера арестовали и доставили в Кати.





Оппозиционное «Движения 5 июня — Объединения патриотических сил», участвующее в протесте против правительства, заявило, что задержание Кейты — это «не военный мятеж, а народное восстание».





«Ибрагим Бубакар Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами», — сказал представитель движения Нухум Того Reuters.



