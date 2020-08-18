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Врач назвал девять продуктов, которые улучшают зрение

18.08.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвал девять продуктов, которые улучшают зрение

Полезные продукты для улучшения зрения назвал в своем блоге врач-офтальмолог, офтальмохирург Андрей Сорокин, пишет РИА «Новости».

По словам специалиста, это шпинат, черника, яйца, оливковое масло, жирная рыба, миндаль, томаты, морковь и брокколи. Эти продукты обязательно стоит включить в свое меню тем, кто хочет улучшить зрение.

Шпинат очень полезен тем, что содержит антиоксидант лютеин, защищающий глаза от вредного воздействия солнечного света. Кроме того, в нем есть фолиевая кислота, бета-каротин, витамины C, K, группы B, магний и тот же калий.

Черника полезна благодаря содержащимся в ней антоцианам, поскольку они улучшают зрение во время сна. Ягода также содержит антиоксиданты, витамины А, С и цинк. Они помогают адаптировать зрение в условиях недостатка света. Тем временем витамин E, который тоже есть в чернике, предотвращает развитие катаракты.

Яйца, по словам медика, полезны благодаря желтку, поскольку в нем содержатся два «глазных» антиоксиданта: лютеин и зеаксантин.

Оливковое масло полезно для зрения благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов (провитамин А и витамин E).


Жирная рыба (тунец, лосось, скумбрия) – хороший источник ненасыщенных Омега-3 жирных кислот, которые нужны сетчатке глаз.


Миндаль, по словам врача, содержит очень много витамина E, который тормозит процесс дегенерации желтого пятна. Всего горстка орехов (подходят также и фисташки) содержит половину рекомендуемой суточной нормы этого витамина.

Томаты содержат витамин C и ликопин, которые тоже останавливает дегенерацию желтого пятна (это главная причина потери зрения у пожилых людей).


Морковь – один из лидеров по содержанию бета-каротина. Также в этом овоще есть витамин А. снижающий риск дегенерации желтого пятна глаз на 50% и увеличивающий выработку защитной слизи, которая увлажняет глаза.

Брокколи – универсальный помощник для улучшения зрения. Эта капуста богата всеми нужными для этого веществами (лютеином, зеаксантином, витаминами В2, C, а также мощным антиоксидантом сульфорафаном). Все эти элементы защищают зрение от возрастных нарушений, заявил врач.

Фото: pixabay

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Полезные продукты для улучшения зрения назвал в своем блоге врач-офтальмолог, офтальмохирург Андрей Сорокин, пишет РИА «Новости». По словам специалиста, это...
 
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