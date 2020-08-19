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Комментарии о событиях в Беларуси приходят из Франции и США. Вот что происходит на улицах этих стран

19.08.2020 06:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

По поводу событий в Беларуси приходят комментарии из-за рубежа. Причем из стран, которые в последнее время погрязли в целой массе проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, высказывания президента Франции или главы Госдепа США.

Комментарии о событиях в Беларуси приходят из Франции и США. Вот что происходит на улицах этих стран

Франция. Больше десятка погибших, около 3 000 раненых – итоги небезызвестных «желтых жилетов». В статистике только случаи, приведшие к инвалидности. Протестующие, оставшиеся без глаз и кистей рук – в их числе, синяки не в счет.

Комментарии о событиях в Беларуси приходят из Франции и США. Вот что происходит на улицах этих стран

Силовики действуют жестко и бескомпромиссно. Все это время Макрон с протестующими на переговоры не идет, никаких их требований по большому счету не выполняет. Напротив, принят закон принят о недопустимости «разжигания ненависти». Вот уже несколько месяцев за неаккуратный пост в социальных сетях могут привлечь к уголовной ответственности.

Комментарии о событиях в Беларуси приходят из Франции и США. Вот что происходит на улицах этих стран

Плюс к этому французский парламент принял закон, который позволяет полицейским задержать любого, кто еще только собирается прийти на несанкционированную акцию.

Комментарии о событиях в Беларуси приходят из Франции и США. Вот что происходит на улицах этих стран

Соединенные Штаты Америки. 26 мая, Миннеаполис. Эффект разорвавшейся бомбы – волной неконтролируемых протестов и массовых беспорядков накрыло всю страну и накрывает до сих пор. Только за сутки и только в Нью-Йорке более двух десятков инцидентов со стрельбой.

Комментарии о событиях в Беларуси приходят из Франции и США. Вот что происходит на улицах этих стран

Утро выходного дня в Цинциннати началось с огнестрельных ранений у 18 человек. В большинстве крупных городов количество убийств выросло практически на четверть по сравнению с прошлым годом.

Комментарии о событиях в Беларуси приходят из Франции и США. Вот что происходит на улицах этих стран

В Чикаго перекрыт рекорд 30-летней давности по количеству убитых за сутки. И это все не считая тысяч разбитых витрин и волны мародерства.

Люди в материале: Эммануэль Макрон

 
 
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По поводу событий в Беларуси приходят комментарии из-за рубежа. Причем из стран, которые в последнее время погрязли в целой массе проблем, сообщили в программе...
 
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