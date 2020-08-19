«Из милиции позвонили, чтобы купила сыну корсет для позвоночника»

Источник материала: Слуцк Город





Фото иллюстративное

В последний раз мать Романа Кораневича из Слуцка видела сына в понедельник, 10 августа. В тот день трое братьев вышли на акцию протеста против фальсификации выборов. За участие в мероприятии им дали по 15 суток, но выпустили через 4 дня, пишет « Новы час ».

Мария Степановна до сих пор не видела своего старшего сына Романа, у которого при задержании якобы был травмирован позвоночник.

«Я не спала четыре дня, пока не вернулись двое моих сыновей», — со слезами на глазах говорит женщина: «Раньше я узнала от друзей сына, что у Романа при задержании была травма спинного мозга, и скорая помощь доставила его в больницу. Сообщалось, что он находился в реанимации, а затем был помещен на сутки в урологическое отделение. Помимо сына ещё четверо были ранены и доставлены в урологическое отделение. Видимо, чтобы скрыть правду».

— В четверг мне позвонили из милиции и посоветовали купить специальный корсет, чтобы поправить позвоночник, — продолжает мать Романа Кораневича. — Состояние якобы стабильное, но я не знаю, что это на самом деле: ходит он или просто лежит. Эта неопределенность мучительна. Он обвиняется в сопротивлении милиции по статье 363 Уголовного кодекса.

Мать говорит о сыне, что на рабочем месте его характеризуют, как хорошего сотрудника и порядочного человека. У сына трое маленьких детей, младшей дочери всего один год. И раньше в милицию его не забирали.

18-летний Максим Жуков, который провел три дня в СИЗО Слуцка и один день в ЛТП в Павловке, стал свидетелем задержания своего брата.

— Мы с братом Виктором не убежали, а Роман стал убегать. Милиционеры побежали за ним. Один из них схватил Романа за ногу, а затем двое напали на него. Больше я его не видел. Позже друг сказал, что слышал, как милиция вызвала скорую помощь. Также нам сообщили, что он какое-то время находился в реанимации.

Поскольку сам 18-летний Максим не убегал и не сопротивлялся, его удивило жестокое поведение сотрудников милиции во время его задержания.

— Когда милиция стала требовать, чтобы мы поехали с ними, я немедленно выполнил требование, — говорит Максим. — При задержании меня не били, но руки за спиной заломаны, наручники надеты. Было приказано лечь лицом к земле. Когда меня доставили в ОВД, мне сразу разрешили сесть на стул. Тогда подбежал старший и крикнул: «Почему он так сидит?» Меня заставляли выполнять команды, встать, сесть, при этом руки были в наручниках. Когда я сел, милиционер сзади поднял мои скованные наручниками руки вверх. Был больно.

На отношение персонала в Павловке молодой человек не жалуется. Он сказал, что люди, которых привезли с улицы Окрестина в Павловку, чуть ли не оценили там тюрьму как санаторий.

Почему так вышло, что Кораневич - один из всех задержанных в Слуцке с 9 по 11 августа, кому вменили статью 363 Уголовного кодекса? Это в публикации «Новага часу» не уточняется. Версию милиции на первой встрече протестующих с руководством города озвучил начальник Слуцкого РОВД Александр Голиков. Его ответ есть в записи прямого эфира на YouTube-канале SlutskGorod.

— В тот вечер был травмирован сотрудник милиции, который был, как я сейчас перед вами, в обычной [форменной] одежде, только ещё в фуражке. Он патрулировал набережную, это произошло даже не рядом с «Виталюром». Сзади в область темя ему был нанесён удар [бутылкой], произошло рассечение, наложены четыре шва. Благодаря тому, что рядом находились наряды, данное лицо было задержано в камышах.

Лицо дало признательные показания, возбуждено уголовное дело. При задержании были применены физическая сила и спецсредства. Лицо сразу же было доставлено в больницу, на следующий день проведены все необходимые анализы, КТ, врач травмотолог и уролог его осмотрели. В заключении было сказано: в стационарном лечении не нуждается. Выписан, задержан и находится в... изолирован от общества в рамках возбужденного уголовного дела.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by