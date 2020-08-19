Как правительство пытается предотвратить забастовки в госсекторе

Письма имеют гриф «Весьма срочно!». Их отправили 17 августа, а уже 18 августа соответствующая информация должна была быть доведена до работников.





В документе указано, что все сотрудники госсектора должны соблюдать трудовое законодательство и выполнять свои трудовые функции.





«Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», — говорится в письмах, подписанных вице-премьерами.





Руководству заводов и учреждений советуют предупредить персонал о санкциях в случае нарушения трудового законодательства.





«Избрание индивидуальной меры дисциплинарного взыскания должно корреспондироваться с экономическими интересами предприятия», — говорится в письмах.





18 августа премьер-министр Роман Головченко заявил журналистам, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, на некоторых из них есть группы протестующих. Он признал, что Конституцией предусмотрено право на забастовку.





— Но это забастовка для решения коллективного трудового спора при нарушении прав трудящихся, нарушении трудового договора. Если не сработали какие-то примирительные механизмы, тогда коллектив имеет право объявить ее в полном соответствии с Конституцией, — отметил премьер-министр.





При этом он заявил, что если процедура забастовки, предусмотренная законодательством, нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может.





— Поэтому 20, 30 человек, может, 50, 100, даже 200 человек не имеют права выступать от имени всего предприятия и, более того, втягивать остальных работников в забастовку или какие-то другие протестные акции. Это, между прочим, является наказуемым деянием, прямым причинением вреда. Это препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования, то есть предприятие несет убытки, — сказал Роман Головченко. — Если такие факты будут, соответственно, люди, причинившие убытки, тоже будут отвечать по закону. Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован.





В настоящий момент самым крупным предприятием, представители которого приняли решение о забастовке с 19 августа, является «Беларуськалий». Правда, вечером 18 августа стачком калийного комбината сообщил, что руководство провело хорошую «промывку мозгов» среди бастующих, убеждая рабочих не бастовать, и предупредило об ответственности. Кто не будет работать угрожали увольнять.





Премьер-министр сказал, что из-за кратковременной неразберихи рабочих на «Беларуськалии» уже про шло определенное снижение объемов производства. Этим тут же воспользовались конкуренты, тот же российский «Уралкалий», который «с удовольствием нарастил объемы поставок», утверждает Головченко. Впрочем, бытует и другое мнение. Из-за того, что количество игроков на глобальном рынке небольшое, то забастовка на «Беларуськалии» может пойти ему на пользу, поскольку мировые цены на калий вырастут.





Забастовка на Минском тракторном заводе имеет две формы: одна часть работников завода бастует активно, проходит маршем, вторая — проводит итальянскую забастовку, то есть приходит на рабочие места, но план, который можно сделать за час, делает два. Чтобы оказаться в правовом поле во время забастовок, работники МТЗ планируют оформить отпуска за свой счет.





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