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Цепкало улетел в Польшу с семьей

19.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Варшава может стать не конечным пунктом для политика.


Bel.biz

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу. В ночь на 19 августа он прибыл в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми.

"Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс", - сообщает издание.

Ранее политик заявил о создании в Киеве «Фронта национального спасения Беларуси».

Организация будет заниматься мобилизацией белорусов на «борьбу против нарушения Конституции и узурпации власти Лукашенко», борьбой за сохранение демократии и национального суверенитета страны, защитой демократического выбора белорусского народа от фальсификаций.
 
 
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Варшава может стать не конечным пунктом для политика.
 
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