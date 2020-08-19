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Шахтеры Беларуськалия собираются на митинг на главной площади Солигорска

19.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники ОАО "Беларуськалий" собрались на главной площади Солигорска, около городского исполкома. Бастующие проводят митинг. Между тем, руководство стачкома констатировало, что "наши ряды редеют".

Шахтеры Беларуськалия собираются на митинг на главной площади Солигорска
"Наши ряды редеют в связи с беспрецедентным давлением", - заявил руководитель стачкома Андрей Бокун.

Стрим с митинга горняков в Солигорске ведет "Радио Свобода".
 
 
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Работники ОАО "Беларуськалий" собрались на главной площади Солигорска, около городского исполкома. Бастующие проводят митинг. Между тем, руководство стачкома...
 
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