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Шахтеры Беларуськалия собираются на митинг на главной площади Солигорска
Источник материала: Партизан
Работники ОАО "Беларуськалий" собрались на главной площади Солигорска, около городского исполкома. Бастующие проводят митинг. Между тем, руководство стачкома констатировало, что "наши ряды редеют".
"Наши ряды редеют в связи с беспрецедентным давлением", - заявил руководитель стачкома Андрей Бокун.
Стрим с митинга горняков в Солигорске ведет "Радио Свобода".
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Работники ОАО "Беларуськалий" собрались на главной площади Солигорска, около городского исполкома. Бастующие проводят митинг. Между тем, руководство стачкома...
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