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Артем Милевский: я все понимаю и сильно не праздную

19.08.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер брестского "Динамо" Артем Милевский отреагировал в "инстаграме" на удивительную победу над "Астаной" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2020/21.

С победой Брест!!!!! С такой первой и такой необычной!!!! Я все понимаю и сильно не праздную. #PEACE BELARUS — текстовый комментарий к фото.
 
Теги: Брест
 
 
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Лидер брестского "Динамо" Артем Милевский отреагировал в "инстаграме" на удивительную победу над "Астаной" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2020/21.
 
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