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Николай Козеко: «Извинениями власти не отделаются»

19.08.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко никогда не скрывал, что поддерживает действующего президента Александра Лукашенко. За него Козеко голосовал и на выборах-2020. Правда, последние события в стране заставили тренера немного изменить свои взгляды.

Николай Козеко: «Извинениями власти не отделаются»
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

— Люди вышли на улицы, чтобы сказать свое мнение по поводу итогов выборов, они хотели выразить свое недовольство. Люди выходили на мирные акции. Но, честно, я не ожидал, что в отношении граждан последует такая жесткая реакция. Больно.

Поймите, проверить, разобраться во всей несправедливости [выборов] было время, была возможность, но вторая сторона решила просто задушить протесты — это неправильно, это бесчеловечно. Не в нашей стране так поступать. Тем более протесты людей, как сейчас выясняется, имели под собой реальные основания. Ведь мы видим, что на выборах были подлоги.

Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится…

Честно, не могу понять. В любом случае такие действия силовиков вызвали обратную реакцию — шквал возмущений. Ладно, если один человек, два возмутятся, но мы же видим, сколько людей выходит на улицы. Вы вспомните, сколько их было на стеле.

Николай Иванович уверен: белорусы — за перемены и хотят, чтобы их услышали.

— Время указаний и решений каких-то съездов давно прошло. Сейчас нужно людей убеждать, говорить с ними. Любовь очень легко потерять, а вернуть ее потом практически невозможно.

Кстати, я был на митинге в Минске в начале 90-х, который проходил на площади Независимости. И тогда на улицы вышло реально очень много людей, вся площадь была забита. И сейчас происходит что-то подобное, эмоциональный порыв. Люди перестали бояться, они начали говорить то, что на самом деле думают.

И еще. Уверен, если бы силовики не начали жесткими методами подавлять акции, задерживать людей, то ситуация развивалась бы совершенно по другому сценарию. Может, каких-то отморозков пригнали в ряды ОМОНа? Но тогда их должно быть один-два-три. Однако мы видим, что таких людей было гораздо больше.

Если тебя обучили, как защищаться, как стрелять, то это же все нужно применять не в отношении мирных граждан! Просто неадекватное поведение. И извинениями власти не отделаются. Обязательно нужно провести расследования, четко и ясно выяснить, кто отдавал приказы, кто их выполнял. И этих людей наказать. Я уверен, что все узнается, все выяснится, шила в мешке не утаишь.

Козеко предположил, что «после силового решения проблем даже те, кто голосовал за Александра Лукашенко, теперь вряд ли отдадут за него свои голоса».

На вопрос, верит ли тренер в 80 процентов Александра Лукашенко по итогам голосования, он ответил:

— Конечно, этого не может быть. Не знаю, как было раньше, но сейчас люди видят и понимают, как они шли на выборы, с чем они шли и для чего. Вы видели, какие были очереди на участки. Я подобного у нас никогда не видел.

Николай Иванович также поделился впечатлениями от увиденного у стелы в минувшее воскресенье.


— Я получил колоссальный энергетический запас. Сам туда не ходил, но ехал мимо на машине, увидел, что воды не хватало, все-таки жарко было. Набрал в багажник воды, выставил ее на тротуаре. Два раза так сделал. И каждый раз убеждался, насколько все приятно, светло, как все доброжелательно.

Он уверен, что «народ в итоге победит».

— Вопрос лишь в том, сколько на это надо времени и сил. На сто процентов уверен, что как было раньше, уже точно не будет. Я говорил это перед выборами, когда давал интервью, говорю и сейчас. Так, как было раньше, быть не может. Пошли протестные явления, люди высказываются. Самолюбие белорусов задето.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко никогда не скрывал, что поддерживает действующего президента Александра Лукашенко. За него...
 
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