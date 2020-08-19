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За любимую Беларусь: митинги в поддержку государства продолжаются

19.08.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За любимую Беларусь: митинги в поддержку государства продолжаются

За любимую Беларусь! Сегодня в разных городах продолжатся митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране.

Встречи назначены сразу в пяти городах. Одновременно слоганы «За Беларусь» прозвучат ровно в 17:00 в Логойске и Бобруйске. Уже через полчаса к ним подключится Борисов. Затем – Лунинец. Соберутся сторонники и в столице. Здесь встречи пройдут сразу на двух площадках - в сквере Жукова и у станции метро «Могилевская». Начало в 18:00 и 19:00. А накануне подобные акции собрали тысячи людей в Могилёве и Гомеле. В городе над Сожем участники развернули на площади огромное полотнище белорусского флага.

Прошли акции в поддержку государства и в райцентрах. Только в Старых Дорогах  на встречу пришло столько людей, что митинг побил рекорды. Это самая многочисленная акция в истории города. Когда мы едины, мы непобедимы! «Любимую не отдадим», «Беларусь – это мы»  и «Не дадим развалить страну».  Именно такие слова звучат уже несколько дней, воодушевляя тех, кто хочет мира, безопасности спокойного будущего для своей страны. 

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Теги: Гомель
 
 
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За любимую Беларусь! Сегодня в разных городах продолжатся митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране. Встречи назначены сразу в пяти...
 
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