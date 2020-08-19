﻿ Эксперты Forbes назвали реформы, которые нужны Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты Forbes назвали реформы, которые нужны Беларуси

19.08.2020 11:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журнал Forbes попытался спрогнозировать, как Беларусь будет выходить из текущего кризиса.

Свою версию представили председатель совета директоров Arbat Capital Алексей Голубович и управляющий директор компании Александр Орлов.

По оценкам экспертов, сколько бы еще администрация Лукашенко ни руководила страной, прежняя экономическая модель работать больше не будет. Рост зависимости от российских дотаций и транзита или снижение этой зависимости одновременно с усилением роли государства в экономике и даже с евроинтеграцией (в случае прихода к власти «независимого кандидата», даже вполне лояльного России) — оба сценария предполагают большие экономические реформы.

Степень «рыночности» реформ будет определяться не только политическим сценарием развития. Большое значение имеет ухудшение макроэкономической ситуации в странах — торговых партнерах Беларуси, а также слишком затянувшееся нежелание правительства Лукашенко учитывать интересы бизнеса, как своего, так и иностранного.

В случае если Беларусь не попадет под новые экономические санкции и Лукашенко отодвинут от «командного» управления экономикой, то стране в первую очередь будет необходимо:

договорится с Россией о рыночных условиях торговли в целом, по защите прав предпринимателей, занимающихся транзитом от периодических «конфискаций» или намеренных остановок транспортных потоков;

дать возможность любым белорусским компаниям покупать энергоносители и услуги по их транспортировке на специализированных «аукционах», участвовать в которых смогут в том числе юрлица, зарегистрированные в России, включая «дочки» белорусских государственных или частных компаний;

отказаться от фактических и тайных преференций для китайских поставщиков, пытавшихся сделать Беларусь одним из плацдармов для расширения экспорта в ЕС;

существенно сократить поставки в РФ импортных товаров под видом «белорусских устриц», то есть сократить ту гигантскую (оцениваемую более чем в 10% от всего экспорта) контрабанду «санкционных» и прочих товаров, благодаря которой уже 5 лет кормятся лояльные власти силовики,

провести необходимые для вступления в ВТО изменения в законодательстве.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Forbes попытался спрогнозировать, как Беларусь будет выходить из текущего кризиса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудница БТ: вместо бастующих беларусов работают россияне за большую сумму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика