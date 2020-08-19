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Огнестрельное ранение в голову. В госпитале умер ещё один мужчина, который пострадал на протестах
Источник материала: KYKY>
В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.
После протеста 11 августа, семья искала Геннадия двое суток. Выяснилось, что его сначала доставили в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом отвезли в военный госпиталь в Минске.
Геннадий находился в госпитале без сознания и на ИВЛ. Дочь Людмила
Напомним, 11 августа в Бресте силовики стреляли на поражение «для защиты жизни и здоровья сотрудников от группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». Тогда МВД сообщило, что есть раненый – была ли речь про Геннадия, неизвестно.
Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал – просто шел по улице. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.
Геннадий Шутов – третий беларус, которого официально признали погибшим во время протестов против результатов президентских выборов.
Редакция KYKY выражает соболезнования родным и близким.
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В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время...
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