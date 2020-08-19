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Огнестрельное ранение в голову. В госпитале умер ещё один мужчина, который пострадал на протестах

19.08.2020 12:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

После протеста 11 августа, семья искала Геннадия двое суток. Выяснилось, что его сначала доставили в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом отвезли в военный госпиталь в Минске.

Геннадий находился в госпитале без сознания и на ИВЛ. Дочь Людмила рассказывала TUT.by, что у ее отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза». Мужчине сделали несколько операций, но пулю так и не вытащили.

Напомним, 11 августа в Бресте силовики стреляли на поражение «для защиты жизни и здоровья сотрудников от группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». Тогда МВД сообщило, что есть раненый – была ли речь про Геннадия, неизвестно. 

Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал – просто шел по улице. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.

Геннадий Шутов – третий беларус, которого официально признали погибшим во время протестов против результатов президентских выборов. 

Редакция KYKY выражает соболезнования родным и близким. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время...
 
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