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Панорама. Главное за 18 августа (видео)

19.08.2020 — Разное |  
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О ситуации в стране и за внешним контуром. Совещание во Дворце Независимости — детали через несколько минут. За единство народа и мирную страну. Кадры из областных центров и живые эмоции белорусов. И готовность номер 1. Учебные учреждения вскоре примут школьников. Покажем, какие классы прошли апгрейд.

Панорама. Главное за 18 августа (видео)

 

 
 
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О ситуации в стране и за внешним контуром. Совещание во Дворце Независимости — детали через несколько минут. За единство народа и мирную страну. Кадры из областных...
 
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