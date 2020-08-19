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Панорама. Главное за 18 августа (видео)
19.08.2020 — Разное |
О ситуации в стране и за внешним контуром. Совещание во Дворце Независимости — детали через несколько минут. За единство народа и мирную страну. Кадры из областных центров и живые эмоции белорусов. И готовность номер 1. Учебные учреждения вскоре примут школьников. Покажем, какие классы прошли апгрейд.
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О ситуации в стране и за внешним контуром. Совещание во Дворце Независимости — детали через несколько минут. За единство народа и мирную страну. Кадры из областных...
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