С 20 августа открывается трофейный сезон охоты на лося, лань, оленя благородного и пятнистого

Источник материала: Кобринский вестник

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что с 20 августа текущего года открывается трофейный сезон охоты на лося, оленя благородного, оленя пятнистого и лань. Сезон охоты продлится по 30 сентября.





Охоте подлежат взрослые самцы, селекционные животные любого пола и возраста. Закон разрешает следующие способы и орудия охоты: ружейный из засады, с подхода, с применением нарезного охотничьего оружия с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты (охотничий лук должен иметь силу натяжения не менее 27 кг, охотничий арбалет – не менее 43 кг, наконечник стрелы должен быть с острыми режущими краями и шириной в основании не менее 2 см или режущие края должны раскрываться до данной ширины при попадании в объект охоты).Охоту можно проводить при наличии: действительного государственного удостоверения на право охоты с карточкой учета нарушений и уплаты государственной пошлины с отметкой о ее уплате (либо квитанцией о ее уплате), разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьей путевки к нему.

В то же время каждый охотник должен помнить и строго соблюдать правилак безопасности во время охоты, поскольку несчастные случаи, к сожалению, не редкость. Беспечность и безответственность при обращении с оружием, как правило, приводят к непоправимым последствиям.

Правилами охоты категорически запрещается направлять охотничье оружие независимо от зарядки на человека, домашних животных или места их размещения, более того, запрещается без необходимости производить выстрел, взводить курки, держать бескурковое ружье с открытым предохранителем.

Напоминаем, что охотничье оружие должно быть разряжено при:

преодолении на охоте различных препятствий (канав, изгородей, буреломов и других), переходе по кладям через речки, ручьи;

переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное средство;

подходе к населенному пункту, месту привала и сбора;

встрече с должностными лицами органов охотничьего контроля, внутренних дел, а также должностными лицами пользователя охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в охотничьих угодьях.

Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь категорически запрещено:

использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности;

применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию;

осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;

доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из лодки, повозки, саней или другого транспортного средства;

производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 2 километров;

направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, домашних животных или места их размещения;

без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

производить стрельбу из лодки через гребцов или других охотников, находящихся в лодке;

добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.

Охотник может производить стрельбу только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных.

Брестская областная инспекция призывает каждого охотника досконально изучить и запомнить вышеизложенные требования техники безопасности при осуществлении охоты. Знание этих требований позволит Вам избежать трагедии.

Всех, неравнодушных к проблемам родной природы граждан, Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит информировать об имеющих место нарушениях на круглосуточный телефон доверия в г. Бресте: 8 0162 25-50-00, 8 033 633-36-19 (МТС).