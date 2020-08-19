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Выяснили, на сколько за год подешевели самые «навороченные» смартфоны Samsung и Apple
Источник материала: Tut.by
Недавно Samsung представила топовые Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, которые совсем скоро начнут продаваться и в Беларуси. Анонс следующих смартфонов Apple — серии iPhone 12 — также не за горами. Эти гаджеты — лучшие из тех, что есть у производителей. Соответственно, и стоят немало. А за сколько сейчас продаются прошлогодние флагманы компаний? Мы проверили и посмотрели, на сколько дешевле они стали с момента начала продаж.
Начнем со смартфонов Samsung, а именно Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Оба аппарата представили в августе 2019 года, продаваться они начали меньше чем через месяц с того момента. Найти их можно и сейчас — как у официальных продавцов, так и в интернет-магазинах.
В нынешней актуальной линейке Apple несколько аппаратов. Но флагманами являются iPhone 11 и два iPhone 11 Pro — их представили в сентябре, тогда же начались продажи во всем мире. Правда, к нам устройства официально доехали только в октябре. Отметим: в Беларуси, как и в других странах, предлагаются версии с разным объемом постоянной памяти. Для удобства рассмотрим самые доступные по цене версии с хранилищем минимального объема — то есть в 64 ГБ.
Так, за
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За сколько сейчас продаются прошлогодние флагманы компаний? Мы проверили и посмотрели, на сколько дешевле они стали с момента начала продаж.
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