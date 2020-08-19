Выяснили, на сколько за год подешевели самые «навороченные» смартфоны Samsung и Apple

Источник материала: Tut.by

Недавно Samsung представила топовые Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, которые совсем скоро начнут продаваться и в Беларуси. Анонс следующих смартфонов Apple — серии iPhone 12 — также не за горами. Эти гаджеты — лучшие из тех, что есть у производителей. Соответственно, и стоят немало. А за сколько сейчас продаются прошлогодние флагманы компаний? Мы проверили и посмотрели, на сколько дешевле они стали с момента начала продаж.



Samsung Galaxy Note10+

Начнем со смартфонов Samsung, а именно Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Оба аппарата представили в августе 2019 года, продаваться они начали меньше чем через месяц с того момента. Найти их можно и сейчас — как у официальных продавцов, так и в интернет-магазинах.

Galaxy Note10 (8/256 ГБ) на момент старта продаж стоил 2599 рублей. Сейчас аппарат, если поискать, получится купить от 1760 рублей. Разница — около 32%. Старший Galaxy Note10+ (12/256 ГБ) изначально предлагался за 2999 рублей. Сейчас минимальная цена смартфона в интернет-магазинах (правда, не всегда официальных) — 2040 рублей. Разница — все те же 32%.

Также отметим: официальная стоимость смартфонов при покупке у авторизованных продавцов (не обычных интернет-магазинов) на момент публикации заметки составляет 2799 и 3149 рублей. Получается, что аппараты стали немного дороже.



iPhone 11 Pro

В нынешней актуальной линейке Apple несколько аппаратов. Но флагманами являются iPhone 11 и два iPhone 11 Pro — их представили в сентябре, тогда же начались продажи во всем мире. Правда, к нам устройства официально доехали только в октябре. Отметим: в Беларуси, как и в других странах, предлагаются версии с разным объемом постоянной памяти. Для удобства рассмотрим самые доступные по цене версии с хранилищем минимального объема — то есть в 64 ГБ.

Так, за iPhone 11 тогда просили 2099 рублей. Сейчас в интернет-магазинах устройство предлагается в среднем от 1870 рублей. Разница — порядка 11%. Старший iPhone 11 Pro стартовал в цене в прошлом году с отметки в 2999 рублей. Нынешняя минимальная цена устройства равняется 2610 рублям. Разница — 13%. Самый большой iPhone 11 Pro Max предлагался по цене в 3299 рублей. Сегодня — от 2770 рублей. Разница — 16%.

Также отметим: официальная стоимость смартфонов при покупке у авторизованных продавцов (не обычных интернет-магазинов) на момент публикации заметки составляет 2379, 3259 и 3619 рублей. Получается, что аппараты стали немного дороже.