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Лукашенко рабочим: «Вы хозяева на этом заводе, а с этими митингующими на проходной мы разберемся»

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности высказался об угрозах и давлении в отношении некоторых граждан, сообщает БЕЛТА.

 Несмотря на то, что вся страна, в принципе, в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, — отметил Лукашенко. — Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится.

— Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся, — подчеркнул он.

По информации БЕЛТА, Министерство труда и социальной защиты подготовило официальное обращение к трудовым коллективам:

— Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит, остановить работу предприятий и организаций. За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте — пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллиона. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности высказался об угрозах и давлении в отношении некоторых граждан, сообщает БЕЛТА.Читать далее…
 
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