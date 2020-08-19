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Лукашенко рабочим: «Вы хозяева на этом заводе, а с этими митингующими на проходной мы разберемся»
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности высказался об угрозах и давлении в отношении некоторых граждан,
— Несмотря на то, что вся страна, в принципе, в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, — отметил Лукашенко. — Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится.
— Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся, — подчеркнул он.
По
— Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит, остановить работу предприятий и организаций. За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте — пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллиона. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение.
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Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности высказался об угрозах и давлении в отношении некоторых граждан, сообщает БЕЛТА.Читать далее…
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