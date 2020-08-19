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«Как тебе спится, Саша?» Дакота выпустила клип о протестах в Беларуси

19.08.2020 12:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Известная певица Рита Дакота презентовала клип «Уходи» о протестах в Беларуси и бесчинствах силовиков.

Как написала певица в своем Instagram девушка, ролик на песню «Уходи» собран из реальных видео белорусов и он может вызвать «желание отвести взгляд от экрана».

"Но такие вещи смотреть нужно. Ничего не предпринимать — [значит] позволять этому злу вершиться. Возможно, эта работа откроет глаза тем, кто видит новости только «с удобной стороны» или вовсе не хочет видеть, что творит кровавый диктатор со своим народом прямо сейчас. Однако я призываю: видеть надо, участвовать — надо, не соглашаться со злом — надо!

 
 
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Известная певица Рита Дакота презентовала клип «Уходи» о протестах в Беларуси и бесчинствах силовиков.
 
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