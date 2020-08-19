«Перемены должны быть в рамках закона» - Лукашенко об активизации работы над обновлением Конституции

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов отметил, что любые перемены должны проводиться в рамках законодательства и правового поля, иначе это приведет к тяжелым последствиям для Беларуси, передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что в настоящее время в стране есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция.

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