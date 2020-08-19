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«Белоруснефть» ускорилась: установлен новый рекорд

19.08.2020 13:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белоруснефть» ускорилась: установлен новый рекорд

«Белоруснефть» ускорилась. На предприятии установлен новый рекорд.

Речь о бурении боковых стволов. На Речицком месторождении за сутки пройдено 317 м.   Рекорд на счету бригады №16. Она же установила и предыдущий максимум - 300 м за сутки. Специалисты отмечают грамотную организацию работ и использование усовершенствованных технологий в «Белоруснефти». В частности, наши нефтяники  разработали долото с уникальными технологическими параметрами.

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«Белоруснефть» ускорилась. На предприятии установлен новый рекорд. Речь о бурении боковых стволов. На Речицком месторождении за сутки пройдено 317 м.   Рекорд на...
 
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