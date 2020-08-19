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Яндекс.Такси превратилось в Яндекс Go

19.08.2020 13:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Яндекс Go поможет быстро и выгодно добраться до нужного места, подскажет расписание ближайшего автобуса и предложит, что заказать на ужин — арбуз или пиццу с лисичками из любимого ресторана. С помощью нового приложения можно вызвать грузовую машину и грузчиков, чтобы отвезти на дачу диван, или срочно передать документы с курьером. А для особых случаев — заказать машину с персональным водителем» говорится в релизе компании.

Go заменит приложение Яндекс.Такси. С запуском «Яндекс Go» к функциям добавляется каршеринг Яндекс.Драйв, а также расписание наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев. Благодаря этому в компании ождиают, что водители и курьеры, выполняющие заказы сервиса, будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов.

 
 
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Яндекс запускает Go единое приложение, объединяющее в себе расписание транспорта, такси, каршеринг и доставку. Об этом сообщает пресс-служба компании.
 
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