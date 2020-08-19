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«Леди Гаага ждет на концерте». 10 самых эпичных и смешных плакатов с протестов в Беларуси

19.08.2020 13:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Многие беларусы выходят на протесты с самодельными плакатами – и они уже стали отдельным видом искусства. KYKY собрал подборку любимого народного творчества. Наслаждайтесь.  

 

 
 
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Многие беларусы выходят на протесты с самодельными плакатами – и они уже стали отдельным видом искусства. KYKY собрал подборку любимого народного творчества....
 
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