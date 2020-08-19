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«Белавиа» продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям.

19.08.2020 — Разное |  
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Полеты в Вену приостановлены по 15 августа, Ригу — по 16 августа, Ларнаку — по 31 августа, Ашхабад — по 1 сентября.

Во все пункты России «Белавиа» не будет летать по 21 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород — по 24 октября), во все пункты Грузии — по 31 августа.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года.

Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до 30 марта 2021 года. Все данные билетов пассажиров сохранены в системе авиакомпании, поэтому можно обратиться и после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз.
 
 
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«Белавиа» продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с...
 
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