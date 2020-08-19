«Мы об этом писать не будем». Журналистка «СБ. Беларусь сегодня» написала эмоциональный пост о своем увольнении

Источник материала: Tut.by

Еще один автор издания «СБ. Беларусь сегодня» сообщила о своем увольнении по принципиальным причинам. Цитируем пост Марии Волковой , который находится в открытом доступе:

— Я — все. Ушла. В никуда. Кто-то сказал: переобулась. Кто-то кольнул взглядом: предательница. А кто-то дал характеристику: неуравновешенная. Другой обнял: как же ты? Поддержал: все правильно. Протянул руку: не бойся. А дома встретили 4 пары глаз: «Мам, ты уволилась? Почему?»

Потому что не смолчала. Потому что молчание — не золото, а преступление.

Журналист — это глаза и уши общества. Мои глаза вторую неделю застилают слезы, в моих ушах до сих пор истошные крики и звуки выстрелов. Мне больно, что после стольких войн мы по-прежнему решаем проблемы с помощью оружия и насилия. Пострадали тысячи. И это в мирное время. Кто-то провожал девушку, возвращался домой, шел к машине… и исчез. Нашли избитыми, поломанными. Но слава Богу, что нашли. Сколько еще пропавших без вести?!

У каждого из нас в близком окружении кто-то пострадал за последнюю неделю. То, что мы слышим от них, их родных и медиков — страшно. И от этого зверского вируса нечеловеческой жестокости, от которого сейчас спасают медики, лекарства до сих пор нет. И к нему мы не были готовы. То, что мне было дорого в моей стране: безопасность, спокойствие, мир — разрушено за несколько дней.

Я не революционер, не политик, не политолог и даже не историк, чтобы проводить параллели и рассуждать о технологиях цветных революций. Много лет я писала про медицину, образование, про жизнь. Честно, не кривя душой. А сейчас моя правда не вписывается в формат газеты. Мои вопросы — неудобные. А темы — слишком конфликтные. Мне сказано четко и ультимативно: «Мы об этом (о 7 тысячах пострадавших и почти сотне пропавших без вести в мясорубке чьих-то убеждений!) писать не будем!»

Власть говорит: избиений не было. А люди с переломанными руками не могут даже ручку держать, чтобы написать заявление. А мы об этом писать не будем! Синяков на первой полосе не будет! Мы будем транслировать мир и спокойствие, которых у нас больше нет!

Кто-то пишет о десятках умерших. Врачи опровергают: у нас никто не умер, мы боремся за каждую жизнь независимо от политических убеждений, не нагнетайте — и так страшно!

Правда стала ценностью. Во время войны врут все. Я не хочу воевать. Я против войны. И не буду махать флагами на поле боя ни за «левых», ни за «правых». По определению журналист должен стараться быть объективным, а значит, «стоять над схваткой», выслушивая и собирая полярные мнения, потому что мир многолик. Должен помогать, а не замалчивать, объяснять, а не транслировать, искать компромисс, а не гнуть свою линию, примирять, а не разжигать злобу.

Есть люди, для которых сверхценны их убеждения — я их понимаю. Но я так же уважаю убеждения и многих других. А высшей ценностью для меня является сам человек и его жизнь. За нее и буду бороться. За жизнь моих детей и ваших.

Было время, когда работа приносила радость… Сейчас на нее просто ноги не идут. Лучше признаться себе в этом, чем сходить с ума от несправедливости и бездарности всего происходящего. Лучше пожелать всем-всем-всем мира и добра. Больно, горько, но увольнение — это единственный выход, если не хочешь разрушить изнутри себя и предать свою профессию, оставаясь молчаливым свидетелем преступлений против народа. Я — это народ.