Байкеры требуют от властей прекратить насилие и привлечь силовиков к ответу за превышение полномочий

Источник материала: Tut.by

Белорусские байкеры письменно обратились в Минспорта и Генпрокуратуру. Они выражают свое негодование произошедшим на мирных акциях протеста, требуют разобраться в ситуациях, когда силовики избивали мирных протестующих.





Первые дни протестов после выборов президента запомнились жесткими задержаниями и избиениями граждан по всей стране. В один из вечеров Минске жестко задерживали байкеров, в том числе и девушек">сильно досталось байкерам — их «снимали» с мотоциклов, многих задерживали. В Сеть попало видео брутального задержания в Уручье шестерых мотоциклистов, среди которых были три девушки. После этого байкеров взяли под стражу.

Белорусские мотоциклисты возмущены произошедшим и считают это должностным преступлением силовиков. Отметим, что до сих пор МВД не объяснило, чем были вызваны такие действия в отношении мотоциклистов. Байкеры обратились к властям письменно.

— Вчера мы направили в Минспорта Беларуси уведомление о том, что занимаем активную гражданскую позицию и до выполнения вставленных требований наши спортсмены не будут использовать государственную символику. С логотипа были убраны цвета государственного флага, — рассказал AUTO.TUT.BY Илья Клименок, председатель Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта.

Илья Клименок отметил, что их федерация политически нейтральна, но требует выполнения законных гражданских прав как своих членов, так и всех граждан страны, они касаются прекращения насилия в отношении белорусов и наказании виновных в совершенном насилии. Открытое обращение об этом опубликовано на сайте Белорусской федерация мотоциклетных видов спорта.





Также письмо в Генпрокуратуру на имя Александра Конюка отправил мотоклуб «Рэйсинг Клан». В обращении клуба есть и политические требования. Байкеры просят провести проверку процедуры подсчета голосов избиркомами и отражения этих данных в протоколах, требуют прекратить насилие в отношении белорусов, которые вышли на мирные протесты, проверить законность применения силы в отношении этих людей, а также освободить всех задержанных на мирных акциях протеста, проходивших в Беларуси с 9 по 14 августа.