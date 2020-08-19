Мед оказался эффективнее антибиотиков при лечении кашля или простуды – исследование

Источник материала: ОНТ

Мед издавна считается хорошим народным средством от раздражающего кашля, боли в горле и насморка, теперь это подтвердили исследователи, пишет Daily Mail.

Ученые Оксфордского университета заявили, что мед более эффективен при лечении этих заболеваний, чем антибиотики или лекарства, отпускаемые без рецепта.

Эксперты утверждают, что врачи должны советовать пациентам принимать ложку меда при кашле и простуде, а не прописывать антибиотики, которые могут способствовать устойчивости к противомикробным препаратам.

Исследователи рассмотрели научные работы, в которых сравнивалась эффективность меда и средств от кашля, антигистаминных и болеутоляющих препаратов при лечении симптомов инфекции верхних дыхательных путей, в том числе кашля и простуды.

В целом мед оказался эффективнее при кашле, боли в горле и заложенности. Более того, в отличие от других лекарств, при употреблении меда не было вредных побочных эффектов.

Мед в среднем уменьшал частоту кашля на 36% эффективнее, чем обычные лекарства, и снижал его тяжесть на 44% лучше лекарственных средств.

Было также доказано, что мед сокращает время, которое нужно для выздоровления, до двух дней.

Эксперты отметили также, что врачи часто назначают антибиотики при кашле и простуде, хотя этот не нужно. Лучше употреблять мед при таких симптомах.

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