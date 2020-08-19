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Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводов

19.08.2020 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Об этом он заявил 19 августа на заседании Совбеза с участием по видеосвязи и руководителей регионов, сообщает пресс-служба президента.

"Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Вместе с тем Лукашенко констатировал, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ. "Предпринимаются даже атаки на членов Правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении Министра здравоохранения", - привел пример белорусский лидер.

 
 
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Об этом он заявил 19 августа на заседании Совбеза с участием по видеосвязи и руководителей регионов, сообщает пресс-служба президента.
 
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