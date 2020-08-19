Что делать, если хотят лишить водительских прав за сигнал. Инструкция от адвоката

Источник материала: Tut.by

Во время акций не согласных с результатами выборов водители столкнулись с новым подходом к наказанию тех, кто сигналит в поддержку протестующих. ГАИ привлекает автовладельцев к ответственности по более жесткой статье, чем раньше. В итоге за сигнал можно получить не только крупный штраф, но и лишиться прав. Адвокат, магистр юридических наук Павел Латышев говорит, что такие действия незаконны. Юрист составил краткую инструкцию для водителей, которые оказались в подобной ситуации.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Наказание за сигналы на улицах — 10 базовых или лишение прав на год»

Как уже писал AUTO.TUT.BY, раньше за сигналы водители, как правило, получали предупреждение или штраф до трех базовых (статья ст. 18.14.2 КоАП). Но на фоне акций протеста стали применять ч. 10 ст. 18.14 КоАП с более жесткой санкцией — штраф в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения. В ГАИ считают, что гудком водители создают аварийную обстановку.

Под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц.

— В присланных мне более чем сотне протоколов как под копирку написана вышеуказанная фабула без какой-либо конкретики: кому была создана аварийная обстановка, каким образом и так далее, — делится наблюдениями адвокат Павел Латышев. По его словам, в качестве доказательств виновности чаще всего фигурируют протоколы, рапорты, иногда — протоколы опроса сотрудника ДПС, который и составил протокол о нарушении.

Ни в одном из материалов дела, которые изучил адвокат, не было ни видеозаписей, на которых был зафиксирован факт применения звукового сигнала, ни видеозаписей, при каких обстоятельствах был применен соответствующий звуковой сигнал.

И если, например, в Гомеле массовое рассмотрение дел по сигналам закончилось тем, что чаще всего водителям все-таки изменяли статью на более легкую, есть случаи, когда люди оставались без прав. Адвокат говорит, что как минимум два таких случая известны ему в Минске, где водителям дали штраф 5 базовых и лишили прав на 1 год. Были случаи, когда автовладельцы получали просто штраф в 5 базовых.

— В ГАИ не принимали во внимание доводы водителей (которые часто подтверждались объяснениями свидетелей) о том, что звуковой сигнал применялся именно для предотвращения ДТП, — обратил внимание адвокат.

«Если была аварийная ситуация, должен быть конкретный потерпевший»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Чтобы в действиях водителя был состав административного правонарушения по ч. 10 ст. 18.14 КоАП, в деле должен быть конкретный пострадавший (потерпевший), которому в результате звукового сигнала была создана конкретная аварийная обстановка с подробным описанием того, в чем она выразилась, — продолжает Павел Латышев. — Если таких данных в материалах дела нет — значит, нет достоверных доказательств того, что была создана аварийная обстановка и дело подлежит прекращению за недоказанностью виновности лица.

Если же водитель сигналил с целью предотвратить ДТП, потому что перед ним кто-то резко тормозил, перестраивался, то никакого нарушения ПДД нет. Если же водитель сам признает, что сигналил в поддержку кого-либо, то его ответственность — это максимум предупреждение или штраф до трех базовых величин (ч. 2 ст. 18.14 КоАП).

Есть и еще один момент, на который обращает внимание адвокат. Если водитель сейчас соглашается с тем, что он виновен по статье о создании аварийной обстановки, но получает всего лишь штраф, то он должен помнить, что данные о привлечении к ответственности по этой статье длительное время будут храниться в едином банке данных о правонарушениях. Это значит, что в дальнейшем при реальном совершении правонарушения по данной статье штрафа, скорее всего, уже не будет, а будет реальное лишение прав.

Что делать, если хотят лишить прав за сигнал



Фото: Юлия Альгерчик

Здесь две схемы действий. Первая — для тех, у кого постановление по делу еще не вынесено.

Сначала нужно ознакомиться с материалами дела. Для этого нужно подать ходатайство . Главное — определиться, есть ли в материалах дела доказательства того, что вы создали аварийную обстановку.

. Главное — определиться, есть ли в материалах дела доказательства того, что вы создали аварийную обстановку. Если таких доказательств нет либо вы сигналили для предотвращения ДТП, нужно подготовить и подать в прокуратуру и вышестоящую ГАИ соответствующую жалобу на неправомерные действия инспектора ДПС по составлению в отношении вас протокола об административном правонарушении.

на неправомерные действия инспектора ДПС по составлению в отношении вас протокола об административном правонарушении. Если вас вызывают в ГАИ, а ответа на жалобу еще нет, необходимо в ГАИ заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела до разрешения поданных жалоб.

Если жалобы не удовлетворены либо их проигнорировали и не рассмотрели — на стадии рассмотрения дела в ГАИ необходимо на основе жалобы подготовить и подать ходатайство о прекращении административного процесса за недоказанностью либо отсутствием состава административного правонарушения.

Если же ваше дело уже рассмотрели и постановление по нему вынесено, то схема действий будет другая.

Но и здесь начинать нужно все равно с ознакомления с материалами дела.

Далее необходимо подготовить и подать соответствующую жалобу на вынесенное по делу постановление . Важный момент: сделать это надо в течение 10 суток со дня объявления постановления (если вы присутствовали при рассмотрении дела) либо в течение 10 суток с момента получения копии постановления (если вы отсутствовали на рассмотрении дела).