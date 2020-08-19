«Калашников» разработал способное синхронизироваться с гаджетами ружье

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Концерн «Калашников» разработал первое в России смарт-ружье, способное синхронизироваться с мобильными устройствами. Об этом сообщается на странице концерна в социальной сети « ВКонтакте », пишет РБК .



Ружье МР-155. Фото: kalashnikovgrp / VK

Оно разработано на базе гладкоствольного ружья МР-155 и обладает возможностью синхронизации с гаджетами.

Данную разработку планируется представить на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет в период с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

На странице концерна размещена видеозапись, на которой демонстрируется сама разработка. Новинка оснащена дисплеем, предназначенным для синхронизации с мобильными устройствами.

Накануне «Калашников» объявил о создании автомата под патрон стандарта НАТО. Как сообщалось на странице концерна в Facebook, речь идет о создании экспериментального автоматического карабина АК-19, в котором будет использоваться патрон 5,56×45 мм.