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«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду
Источник материала: СТВ
Совет: в летний зной делайте ставку не на охлаждающие напитки, а на правильную одежду. Природный, дышащий, экологичный белорусский лен – выгодная инвестиция в любой гардероб.
Вероника Бельская, стилист:
И ведь не зря говорят, встречают по одежке. Льняная рубаха, сарафан или даже костюм скажут о вас, как о человеке современном, поддерживающем всемирный тренд «за натуральность». Причем эдакий стиль «бохо» позволяет из года в год устойчиво балансировать на модной волне.
Вероника Бельская:
Или, например, вот такого плана сарафан. Такой фасон мы можем одеть как на вечернюю прогулку, так и днем в офис, накинув наверх что-то с длинным рукавом.
Также сейчас новые технологии позволяют нам покупать даже более утепленные вещи: кардиган, полупальто, тренчи из льна.
И для мужчин (в особенности для тех, кто летом работает в офисе), рубашки, пиджаки, брюки – все это позволяет мужчине чувствовать себя комфортно в офисе.
Визитная карточка не только отдельно взятого белоруса, но и целой страны. Слава о национальном богатстве давно разлетелась за пределы Синеокой.
Виталий Дединец, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Символ гостеприимства, новой жизни и крепких уз. Еще несколько веков назад льняной скатертью накрывали столы, с ручником встречали молодых, а в простыни укутывали младенцев. Семейная реликвия передавалась от поколения к поколению.
Алена Павлова, младший научный сотрудник ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси»:
Юлия Доброгост, заведующая магазином продукции изо льна:
Мария Кронда, корреспондент:
Юлия Доброгост:
Время изменилось, но традиции остались. Сегодня производство льна – мощнейшая отрасль легкой промышленности Беларуси. С гордостью говоря – успешная. Новые технологии обработки и дизайна позволяют расширять ассортимент.
Юлия Доброгост:
Белье из льняных тканей я рекомендовала бы использовать и летом, и зимой, лен обладает высокими гигроскопическими качествами. Когда запустили линию ткани, из которой можно шить льняные покрывала, это была новинка и эту новинку очень хорошо восприняли наши белорусы и наши гости, особенно иностранцы, которые приезжают из жарких стран. Они с удовольствием покупают нашу одежду и удивляются, что у нас такие демократичные цены для натуральной одежды хорошего качества.
Белорусское – значит с душой.
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Совет: в летний зной делайте ставку не на охлаждающие напитки, а на правильную одежду. Природный, дышащий, экологичный белорусский лен – выгодная инвестиция в...
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