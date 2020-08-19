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«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Совет: в летний зной делайте ставку не на охлаждающие напитки, а на правильную одежду. Природный, дышащий, экологичный белорусский лен – выгодная инвестиция в любой гардероб.

Вероника Бельская, стилист:
Вещи из льна актуальны в любом возрасте: как и для молодежи, так и для женщин элегантного возраста. Вещи из льна имеют огромное количество плюсов: очень классно сохраняет прохладу, он не дает нагреваться ткани, что позволяет летом комфортно себя чувствовать. Вещи не выгорают и не выцветают.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

И ведь не зря говорят, встречают по одежке. Льняная рубаха, сарафан или даже костюм скажут о вас, как о человеке современном, поддерживающем всемирный тренд «за натуральность». Причем эдакий стиль «бохо» позволяет из года в год устойчиво балансировать на модной волне.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Вероника Бельская:
Например, брюки из льна мы можем одеть как в офис, так и на прогулку. Очень важное заключение то, что мы никогда не сочетаем две вещи из льна.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Или, например, вот такого плана сарафан. Такой фасон мы можем одеть как на вечернюю прогулку, так и днем в офис, накинув наверх что-то с длинным рукавом.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Также сейчас новые технологии позволяют нам покупать даже более утепленные вещи: кардиган, полупальто, тренчи из льна.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

И для мужчин (в особенности для тех, кто летом работает в офисе), рубашки, пиджаки, брюки – все это позволяет мужчине чувствовать себя комфортно в офисе.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Визитная карточка не только отдельно взятого белоруса, но и целой страны. Слава о национальном богатстве давно разлетелась за пределы Синеокой.

Виталий Дединец, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
У нас хорошие модернизированные льнозаводы и прекрасное предприятие по переработке льна. Экспорт льна – это одна из основных статей экспорта легкой промышленности Республики Беларусь. Более чем в 40 стран мира экспортируется лен. Он экспортируется по всему миру. Конечно, это Европа, это и Турция, и Япония, и Латинская Америка, и Северная Америка, и Австралия, и Океания, география продажи белорусского льна огромная.   

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Символ гостеприимства, новой жизни и крепких уз. Еще несколько веков назад льняной скатертью накрывали столы, с ручником встречали молодых, а в простыни укутывали младенцев. Семейная реликвия передавалась от поколения к поколению.  

Алена Павлова, младший научный сотрудник ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси»:
Лен у XIX-XX стагоддзі адыгрываў даволі значную ролю для беларуса. І есць такое меркаванне, што спачатку яго, вось гэты лен, выбелівалі і лічылі, што гэта больш такі дарагі і якасны. Пасля ўжо ўвайшоў у жытак беларусаў фарбаваны. Рабілі атвар з кары дуба, пасля туды далучалі нейкія расліны, травы, якія можна было сабраць на лугах, а ўжо с цягам часу дзесьці у XX стагоддзі ўжо пачалі меркаваць фарбы.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Юлия Доброгост, заведующая магазином продукции изо льна:
Широко применяется цифровая печать на ткани. Вот смотрите, такие прекрасные платки в разной цветовой гамме, с разными рисунками.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Мария Кронда, корреспондент:
Это же не красится при стирке?

Юлия Доброгост:
Нет, крашение очень прочное. Рекомендация: лен стирать до 40 градусов, и вам эта вещь прослужит долго.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Время изменилось, но традиции остались. Сегодня производство льна – мощнейшая отрасль легкой промышленности Беларуси. С гордостью говоря – успешная. Новые технологии обработки и дизайна позволяют расширять ассортимент.

Юлия Доброгост:
В этом году у нас появилась новинка, эта коллекция называется «Зефир». Оно мягкое, нежное, оно совершенно соответствует своему названию.

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Белье из льняных тканей я рекомендовала бы использовать и летом, и зимой, лен обладает высокими гигроскопическими качествами. Когда запустили линию ткани, из которой можно шить льняные покрывала, это была новинка и эту новинку очень хорошо восприняли наши белорусы и наши гости, особенно иностранцы, которые приезжают из жарких стран. Они с удовольствием покупают нашу одежду и удивляются, что у нас такие демократичные цены для натуральной одежды хорошего качества.    

«Вещи не выгорают и не выцветают». Почему стоит носить льняную одежду

Белорусское – значит с душой.

Люди в материале: Вероника Бельская, Виталий Дединец, Юлия Доброгост, Мария Кронда

 
 
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Совет: в летний зной делайте ставку не на охлаждающие напитки, а на правильную одежду. Природный, дышащий, экологичный белорусский лен – выгодная инвестиция в...
 
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